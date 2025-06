Pioppo Futsal direzione Caltanissetta: oggi la semifinale alle Final Four di Coppa Sicilia

Oggi pomeriggio presso il Palamilan di Caltanissetta andrà in scena la Final Four di Coppa Sicilia con le quattro migliori rose siciliane del Campionato di Serie C2 che si sfideranno nelle due semifinali. A contendersi il titolo saranno: Nicosia Futsal di Nicosia (Enna), Pioppo Futsal (Palermo), Siac Messina (Messina) e Vittoria F.c. (Ragusa). Gli abbinamenti per le semifinali che si terranno oggi sono:

Siac Messina – Nicosia Futsal

Pioppo Futsal – Vittoria F.C.

La prima semifinale si giocherà alle 16:30, mentre la seconda alle 18:30. La finale invece andrà in scena domenica alle 17:00. Non resta che dare appuntamento a tutti gli appassionati di futsal a sabato 7 e domenica 8 a Caltanissetta per la tanto attesa Final Four.

Appuntamento presso il Palamilan di Caltanissetta, sito in Via Chiarandà – Caltanissetta CL. Sarà possibile seguire il match dei gialloverdi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale