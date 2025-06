Pioppo Futsal in Finale di Coppa Sicilia, oggi la finale con il SIAC alle 17:00 al Palamilan

Ieri pomeriggio in un Palamilan a tinte gialloverdi il Pioppo Futsal riesce ad ottenere la Finale di Coppa Sicilia al termine di un match spettacolare contro il Vittoria FC.

Squadre che si sono affrontate a viso aperto mettendo tutto in campo, pallone dopo pallone ambedue hanno regalato un match indimenticabile per gli appassionati di futsal. La partita parte subito a razzo con il Vittoria che trova la rete del vantaggio al 5′ con Scollo, ma i gialloverdi non ci stanno e trovano il pareggio al 22′ con l’eterno capitano Peppe Ganci. Nel secondo tempo è il Pioppo Futsal a portarsi avanti con Turi Prestigiacomo al 5 ‘, ma gli avversari insistono e trovano il pareggio sempre con Scollo al 14’. Prestigiacomo si carica sulle spalle la squadra e al 22′ regala la seconda sinfonia di giornata. Sembra ormai finita, ma nei grandi match non è mai così: in pieno recupero Cavalieri la pareggia al 31′ e porta il match ai tempi supplementari. Questi non regalano particolari emozioni e si va si rigori. Qui il portierone gialloverde Toni Costanzo para un calcio di rigore, Alongi segna quello decisivo ed esplode di gioia il pubblico gialloverde arrivato a Caltanissetta per sostenere la squadra.

Appuntamento oggi alle 17:00 presso il Palamilan di Caltanissetta. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.