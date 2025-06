Il Pioppo Futsal conquista la Final Four di Coppa Sicilia a Caltanissetta ed è Campione di Sicilia!

Ieri pomeriggio presso il Palamilan di Caltanissetta il Pioppo Futsal ha scritto un’altra pagina stupenda della propria storia laureandosi Campione di Sicilia al termine della finale di Final Four memorial Nino Corsino. I gialloverdi hanno ottenuto il titolo al termine di un bellissimo match giocato contro il SIAC Messina e che ha visto il Pioppo Futsal imporsi per 7-3. Una partita mai messa in discussione e una vittoria che rende orgogliosa un’intera comunità che ha sempre creduto e sostenuto il Pioppo Futsal fin dall’inizio. Nonostante i 150km che separano Pioppo da Caltanissetta ieri pomeriggio erano presenti tantissimi tifosi, a conferma della fede e dell’amore che nutrono per la maglia gialloverde. L’ingresso in campo delle due squadre è da pelle d’oca con il pubblico gialloverde che alza la voce a suon di cori e fa tremare il palazzetto.

Il match inizia subito a razzo con la rete segnata dal capocannoniere della Final Four Roberto Lanza, che insacca subito l’estremo difensore biancoazzurro Triboto al 2′ di gioco. Al 14′ Turi Prestigiacomo si inventa una delle sue sinfonie mettendo la palla sotto l’incrocio dei pali e da quel momento in poi il SIAC Messina si schiera con il quinto uomo di movimento per cercare di accorciare le distanze, ma la tattica messinese si trasforma di lì a poco in un harakiri con tre palloni recuperati dai gialloverdi e tre gol siglate a porta vuota: la terza rete al 20′ è di Lucchese che ruba palla e fa partire un sinistro dalla metà campo gialloverde che si accomoda in rete, il quarto gol al 22′ è frutto di una respinta di Ferrara che trova la via del gol e la quinta rete al 27′ è un arcobaleno disegnato dall’estremo difensore gialloverde Toni Costanzo direttamente dalla sua porta. Tra queste tre reti siglate dai gialloverdi a porta sguarnita c’è quella di Lauro per il SIAC Messina al 24′. Il secondo tempo continua con lo stesso canovaccio del primo, ma i messinesi sono più concreti e continuano a giocare con il quinto uomo di movimento. Lanza trova la doppietta personale al 15′ per il temporaneo 6-1, ma i biancoazzurri non ci stanno e accorciano al 17′ e al 20′ con Formica e Raffa. Nei minuti di recupero Lanza cala il tris personale per il finale 7-3 gialloverde. Al triplice fischio esplode di gioia il pubblico gialloverde e l’eterno capitano Peppe Ganci alza al cielo la Coppa Sicilia tra le lacrime e gli abbracci dei tantissimi tifosi arrivati a Caltanissetta per scrivere ancora una volta una pagina di storia nella favola Pioppo Futsal. Inammissibile e ingiustificata l’assenza dell’amministrazione comunale e di almeno un suo rappresentante in occasione della Final Four che ha visto i gialloverdi sul tetto della Sicilia, ancora una volta è mancato l’interesse nei confronti di una realtà sportiva importantissima sul territorio che si spende giornalmente per coltivare sport e aggregazione.