Concorso istruttore vigilanza a Monreale: pronto il bando per 7 posti a tempo indeterminato

Arriva un’importante opportunità di impiego stabile presso il Comune di Monreale. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di sette nuovi vigili urbani a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, il Comune si prepara a reclutare 7 Istruttori di Vigilanza, che saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori, ex categoria C. Il contratto offerto è a tempo pieno e indeterminato.

Per poter partecipare alla selezione, i candidati dovranno possedere una serie di requisiti generali e specifici alla data di scadenza del bando. Tra i requisiti specifici, è necessario avere un’età non inferiore ai 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) e della patente di guida di categoria B. I candidati dovranno inoltre dichiarare la propria disponibilità al porto e all’uso dell’arma di servizio.

La procedura concorsuale si articolerà in tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla con 45 quesiti da risolvere in 90 minuti. I candidati che supereranno lo scritto accederanno alla prova orale, La valutazione dei titoli, effettuata solo per chi supera entrambe le prove.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione, inPA. Il termine per l’invio delle candidature sarà di quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione ufficiale del bando sul portale inPA.

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare dopo tantissimi anni la pubblicazione di questo bando di concorso per sette nuovi Istruttori di Vigilanza,” dichiarano il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’Assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde. “Questo è un passo fondamentale per rafforzare il nostro Corpo di Polizia Municipale, un presidio essenziale per la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità. L’assunzione di nuovo personale ci permetterà di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, garantendo maggiore controllo del territorio e una presenza costante a tutela dell’ordine pubblico e del rispetto delle regole. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il bando e a presentare domanda.”