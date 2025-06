Monreale, pulizia straordinaria, rimozione veicoli in Piazzale Candido e Via Pio La Torre

Monreale – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito di un programma di pulizia straordinaria degli spazi verdi, saranno effettuate operazioni di decoro e manutenzione che richiederanno la rimozione temporanea dei veicoli in specifiche aree.

Gli interventi si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Martedì 17 giugno: i lavori interesseranno Piazzale Candido.

Mercoledì 18 giugno: le operazioni si sposteranno in Via Pio La Torre.

L’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, ha dichiarato: “Questi interventi sono fondamentali per garantire il decoro e la fruibilità dei nostri spazi verdi urbani. Per la buona riuscita delle operazioni, chiedo la massima collaborazione ai cittadini residenti e a tutti coloro che parcheggiano nelle zone interessate, invitandoli a rimuovere i propri veicoli nelle giornate indicate. La vostra collaborazione è essenziale per permettere ai nostri operatori di lavorare in piena efficienza e sicurezza.”

Si invitano pertanto gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica che sarà apposta nelle aree interessate e a spostare i propri veicoli prima dell’inizio dei lavori per evitare disagi e possibili sanzioni.