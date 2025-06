PD Monreale: “L’acqua è un diritto fondamentale, controlli sui pozzi privati e pianificazione di interventi strutturali”

Il Partito Democratico di Monreale interviene con fermezza sulla drammatica situazione della gestione idrica nel nostro territorio, alla luce dell’ultima comunicazione fatta dall’amministrazione Comunale, che annuncia l’ennesima riduzione dell’erogazione dell’acqua potabile in diverse zone del Comune (Via Pezzingoli, Pezzingoli Alta, Linea Ferrata e Strazzasiti), a partire da giovedì 19 giugno.

“Si tratta di una misura definita “temporanea”, ma che rischia – come già accaduto troppe volte – di diventare una condizione permanente. Centinaia di famiglie, imprese e agricoltori si trovano così a dover affrontare una situazione inaccettabile, frutto non di eventi imprevedibili, ma di anni di mancata pianificazione, gestione opaca e infrastrutture obsolete”, dice in una nota il Pd..

“Abbiamo letto con attenzione la replica dell’assessore Riccardo Oddo alle nostre legittime preoccupazioni, ma constatiamo con rammarico che, invece di rispondere nel merito, si preferisce spostare la questione su un piano ideologico o personale. Ribadiamo che il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma difendere gli interessi dei cittadini e garantire trasparenza e qualità nei servizi essenziali. L’assessore richiama un “obbligo di legge” per giustificare il passaggio ad AMAP. Tuttavia, ciò che noi contestiamo è la gestione concreta di questa transizione, che non ha portato alcun beneficio tangibile alla cittadinanza.

Anzi, i disservizi si sono moltiplicati: sportelli chiusi, totale assenza di chiarezza sulla bollettazione 2025, ritardi nell’erogazione dell’acqua irrigua ai consorziati del Consorzio Vignazza e Aquino che mettono a rischio colture storiche come la susina Sanacore, futuro incerto per i lavoratori coinvolti se lavorano per conto del Comune oppure dell’AMAP. Gestione del depuratore dalla quale dipende l’erogazione dell’acqua al consorzio ecc…”

“L’acqua è un diritto, non un privilegio – continua il Pd – In un territorio che ogni estate affronta il dramma della sete, è inaccettabile che ancora oggi si ricorra a turnazioni idriche che ricordano tempi che credevamo superati.

È compito della politica vigilare sulla qualità dei servizi, anche nel rispetto delle leggi. Il passaggio ad AMAP non può e non deve essere un alibi per giustificare l’inerzia amministrativa. Poi si chiede all’amministrazione Comunale se è a conoscenza della presenza nel territorio del Comune di Monreale di pozzi privati che erogano ai cittadini acqua potabile. su cui vige un silenzio assordante. Mentre intere zone del territorio restano a secco, c’è chi continua a usufruire di un approvvigionamento costante, fuori da ogni controllo pubblico. Il Comune ha il dovere di rispondere a domande precise:

quanti sono se ci sono pozzi privati attivi?

Sono regolarmente autorizzati?

Sono monitorati? Se l’acqua è un bene pubblico, non può diventare un privilegio per pochi.

Basta giustificazioni, servono atti concreti che fine ha fatto il pozzo In località di Pioppo c/da Aglisotto?

L’amministrazione Comunale di Monreale ha fatto ricerche d’acqua in un territorio come il nostro pieno di falde acquifere?

La cittadinanza non può più tollerare una gestione che sembra premiare i soliti noti e penalizzare le famiglie, gli agricoltori e le imprese. È ora che il Comune si assuma le proprie responsabilità, mettendo in campo azioni reali e concrete: un censimento trasparente delle risorse idriche, l’attivazione immediata di controlli sui pozzi privati, e soprattutto una seria pianificazione degli interventi infrastrutturali.

Quanto alle accuse personali rivolte al consigliere Sandro Russo, le rispediamo al mittente.

La coerenza si misura con i fatti: chi oggi denuncia le criticità è lo stesso che in passato ha sostenuto il percorso verso AMAP nella speranza di un miglioramento, e proprio per questo oggi ne chiede conto.

Il Partito Democratico continuerà a svolgere con rigore il proprio ruolo di opposizione costruttiva, con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini di Monreale. L’acqua è un bene essenziale e pubblico. Monreale merita di più. Monreale merita trasparenza, responsabilità e rispetto”.