Domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Buseto Palizzolo per la 4ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

Domani 21 e domenica 22 giugno il talento pioppese Giuseppe Termini scenderà in pista per gareggiare a Buseto Palizzolo in occasione della 4ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini con il team Antonello Kart. Per domani sono previste le prove, mentre domenica le prove di qualifica e nel pomeriggio ci sarà la gara. Termini al momento si trova al primo posto in classifica del campionato della categoria 125 Rookie e al secondo posto assoluto nella classifica Circuiti Cittadini. Di seguito la locandina dell’evento con il programma del weekend.

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale