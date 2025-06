Magia Musicale al Chiostro: l’EOS Trio incanta Monreale

Monreale – Il Chiostro dei Benedettini di Monreale ha ospitato venerdì 20 giugno 2025 un evento musicale che ha incantato il numeroso pubblico presente. L’EOS Trio si è esibito in un concerto che ha pienamente mantenuto le aspettative, affascinando gli appassionati di musica classica, lirica e moderna.

Nella splendida e suggestiva cornice del Chiostro, concesso dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Palermo, il pubblico ha avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio sonoro unico, spaziando tra capolavori lirici e raffinate composizioni da camera, circondato dalle bellezze artistiche del sito normanno. Il talento vocale della soprano Valentina Di Franco si è unito al tocco sapiente di Anna Rita Di Chiara al pianoforte e alle evocative note del clarinetto di Rosario Guzzetta, creando un’esperienza acustica indimenticabile.

Il concerto ha proposto un repertorio di grande impatto emotivo. Tra i brani che hanno emozionato il pubblico, spiccano “Mamma” di Cesare Andrea Bixio, la “Habanera” di Bizet, un inno all’amore libero che ha coinvolto tutti i presenti, e la romanza napoletana “Core ‘ngrato”. La potente “Nessun Dorma” dalla Turandot di Puccini ha suscitato applausi scroscianti, così come la sognante melodia di “Nuovo Cinema Paradiso” di Morricone, che ha evocato un mondo più giusto, libero e sereno. Il gran finale ha chiuso la serata in trionfo con il celebre “Brindisi” da La Traviata di Verdi.

“Siamo stati entusiasti di presentare queste serate di grande musica che hanno arricchito l’offerta culturale della nostra Monreale”, ha dichiarato l’Assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco. “Il fascino senza tempo dell’EOS Trio, nel suggestivo Chiostro dei Benedettini, ha offerto al pubblico un’esperienza sonora di qualità davvero elevata. L’ampia partecipazione ha dimostrato il desiderio di vivere insieme serate indimenticabili all’insegna dell’arte e della buona musica”.

L’iniziativa, sponsorizzata dal brand Pacofrancisco di Palermo, è stata presentata da Mario Micalizzi. Tra i presenti, il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Patrizia Roccamatisi e diverse personalità del mondo musicale e culturale. L’Amministrazione Comunale ha ringraziato la Sovrintendenza ai Beni Culturali per la disponibilità del sito e del personale, il brand Pacofrancisco e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata. L’evento, coordinato dall’Ufficio Eventi del Comune di Monreale, ha rappresentato un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, che hanno potuto vivere una serata magica in uno dei luoghi più affascinanti di Monreale.