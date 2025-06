Giuseppe Termini mantiene il primato in Campionato nella categoria 125 Rookie a Buseto Palizzolo

A Buseto Palizzolo in occasione della 4ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini, andata in scena sabato 21 e domenica 22 giugno, il pilota pioppese Giuseppe Termini e il team Antonello Kart si riconfermano protagonisti in questa stagione con ottimi piazzamenti in classifica e tante soddisfazioni. Dopo le prove di sabato andate molto bene, il giovane pilota domenica mattina ha conquistato la seconda posizione nelle prove di qualifiche c nel pomeriggio in gara si è confermato nella stessa posizione al termine dell’evento. Nonostante la seconda posizione a fine gara Termini ha ugualmente mantenuto il primato in Campionato nella categoria 125 Rookie e con i punti guadagnati ha conquistato anche la prima posizione nella classifica assoluta piloti.

