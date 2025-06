Primo colpo del Pioppo Futsal: Salvatore Mineo è il nuovo direttore sportivo

Ieri pomeriggio la società gialloverde ha annunciato il primo colpo in entrata in vista della prima storica stagione nel massimo Campionato Regionale di Serie C1; si tratta del Direttore Sportivo Salvatore Mineo che sposa il progetto Pioppo Futsal con grande entusiasmo. Il nuovo DS gialloverde ha commentato così il suo nuovo inizio: “Sono felicissimo di far parte di questa grande società, ritrovo tanti amici come Peppe Ganci e Tonino Gumina con cui ho condiviso in passato il rettangolo di gioco; ritrovo anche il mio grande amico Toni Costanzo con cui ho un bellissimo rapporto e sono contento di trovare anche tanti ragazzi che non conosco ma so già che si creerà uno splendido rapporto. Ho sempre guardato con ammirazione il progetto gialloverde e la sua straordinaria tifoseria, in 3 anni la società è riuscita a conquistare 5 coppe e questo è sinonimo di programmazione, dedizione e serietà. Spero di poter dare il mio contributo, cercherò di compattare ancor di più lo splendido spogliatoio che ho trovato al mio arrivo. Il mio compitò sarà quello di creare un organico all’altezza del campionato difficile che ci aspetterà e sono sicuro che con il duro lavoro le soddisfazioni arriveranno. Sono già al lavoro per qualche profilo interessante e a breve annunceremo il nuovo allenatore. Già dai primi contatti con la società ho percepito la fiducia nei miei confronti e voglio ringraziare la dirigenza per avermi fatto sentire subito a casa. Spero di riuscire nel mio compito e non vedo l’ora di iniziare, forza Pioppo Futsal!”



Da giocatore, Mineo, ha vinto un campionato di C1 con gli Azzurri Radio Italia, ha indossato maglie storiche come quelle di Club P5, Villaurea (promozione in C1), Resuttana San Lorenzo (Promozione in C1). Da quando ha smesso di giocare vanta tre anni da direttore sportivo con una Coppa Sicilia vinta con l’Atletico Monreale (2022/2023) e una doppia salvezza in C1 conquistata sul campo a suon di scelte forti e determinate.