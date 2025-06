Il Pioppo Futsal svela il suo nuovo allenatore: si tratta di Mauro Basile

Nella giornata di sabato il Pioppo Futsal ha annunciato il suo novo allenatore, il palermitano Mauro Basile. Si tratta di un allenatore che conosce il futsal siciliano come pochi altri, un uomo di campo e di spogliatoio. Volto più che noto nell’ambiente futsal Siciliano e non solo, con un curriculum che parla da solo! Dal parquet alla panchina, la sua storia è fatta di passione, leadership e risultati: oltre 20 anni da giocatore tra Serie B e C1, un’intera carriera costruita tra club storici come Pianeta Verde, Alfa Palermo, Azzurri Radio Italia e Palermo Futsal 89ers, con quest’ultimo ben 15 stagioni di cui molti anni da capitano per poi approdare in panchina dove ha collezionato grandi traguardi tra cui il titolo di Campione Regionale U21, una Final Eight Nazionale raggiunta e il riconoscimento di Miglior Allenatore Siciliano Under 21. Negli ultimi 5 anni ha guidato il San Vito Lo Capo C5 nel massimo campionato regionale di Serie C1, raggiungendo una finale playoff per la Serie B al primo anno e ottenendo sempre gli obbiettivi richiesti dalla società con il valore aggiunto di idee chiare e gioco concreto.

Mister Mauro Basile ha commentato così la sua nuova avventura: “Sono molto contento di aver sposato il progetto gialloverde, ho sempre guardato con ammirazione questa società che in poco tempo è riuscita a ritagliarsi lo spazio che merita nel panorama del futsal siciliano. Ho accettato subito questa sfida dopo una breve chiacchierata con Peppe Ganci, con lui tante battaglie in campo da avversari e una grandissima stima reciproca che ci ha portato ad essere qui oggi in questa avventura. Ho ricevuto altre proposte, ma ho preferito Pioppo a discapito di qualche compito più tranquillo, sono una persona a cui piacciono le sfide e sono sicuro di poter dare il mio contributo alla società gialloverde. Già dal primo incontro la dirigenza del Pioppo e i tifosi mi hanno fatto sentire uno di famiglia, a loro il mio ringraziamento per la fiducia riposta. Mi aspetto di divertirmi dando tutto ciò che ho per far crescere ancora di più i ragazzi che dovranno sudare la maglia ogni partita per continuare a regalare emozioni ai tantissimi tifosi gialloverdi.”

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale