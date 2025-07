Bollette AMAP pazze, PD chiede ritorno alla gestione comunale e annullamento fatture: “Cittadini abbandonati”

Monreale – Il Partito Democratico di Monreale denuncia il crescente malcontento dei cittadini per le nuove bollette dell’acqua emesse da AMAP. Decine di utenti si sono presentati presso gli uffici comunali in cerca di chiarimenti, trovando però solo un avviso affisso alla porta che rimanda al nuovo gestore. L’assenza di uno sportello fisico dedicato all’assistenza ha generato forte disagio, “soprattutto considerando le promesse fatte dall’assessore competente in Commissione Consiliare circa venti giorni fa”, denuncia il PD monrealese.

“L’impegno di istituire uno sportello AMAP per supportare i cittadini, denunciano i consiglieri comunali PD Sandro Russo e Davide Mirto, non è stato mantenuto, lasciando gli utenti in balia di bollette anomale e senza un punto di riferimento”.

Le criticità sollevate dai Dem riguardano principalmente l’addebito del deposito cauzionale, già versato in passato al Comune, e la discrepanza tra i consumi effettivi e quelli riportati in bolletta. “Quest’ultimo aspetto è particolarmente grave, poiché le fatture si basano su stime presuntive, spesso eccessive, con importi che raggiungono centinaia di euro per consumi mai effettuati”. Questa situazione, definita dai consiglieri PD un vero e proprio “salasso”, è aggravata dalla mancanza di interlocutori a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti e assistenza.

“I cittadini sono stati abbandonati a se stessi di fronte a questo caos,” dichiarano Russo e Mirto. “L’amministrazione comunale, dopo aver promesso supporto e trasparenza, si è resa irreperibile.”

Il Partito Democratico di Monreale chiede l’immediata attivazione dello sportello AMAP, il ritiro delle bollette emesse con le anomalie segnalate e una valutazione sull’opportunità di tornare alla gestione comunale del servizio idrico. “Esigiamo rispetto per i cittadini di Monreale,” concludono Russo e Mirto, “che non meritano di essere trattati in questo modo.” Il PD ribadisce il proprio impegno al fianco dei cittadini per la tutela dei loro diritti.