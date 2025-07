Continua il progetto Under 19 gialloverde, oggi e giovedì stage del Pioppo Futsal al Campo Archimede

Oggi e giovedì 3 luglio a partire dalle 17:30 si terrà lo stage gratuito dell’Under 19 del Pioppo Futsal presso il Campo Archimede di Monreale. La società gialloverde ha sempre creduto nel progetto Under 19, ponendo già lo scorso anno delle basi solide che gli hanno permesso di raggiungere i play-off. Lo stage sarà svolto con la supervisione dello staff tecnico della prima squadra insieme allo staff tecnico dell’Under 19, che selezionerà i profili più interessanti per formare la rosa Under19 Pioppo Futsal che parteciperà al Campionato Regionale Under19 2025/2026. Sono invitati a partecipare tutti i giovani nati nel 2007, 2008 e 2009. Il momento di ampliare la rosa Under19 è arrivato e si tratta dell’occasione per i nuovi talenti del territorio di unirsi alla grande famiglia gialloverde. Appuntamento oggi 1 luglio e giovedì 3 luglio presso il Campo Archimede di Monreale, sito in Via M.19 – Monreale (PA), con appuntamento alle 17:30 sul rettangolo di gioco.

