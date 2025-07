Allarme truffe a Monreale e dintorni, attenzione al “finto Carabiniere” e al “finto avvocato”

“Il trucco del finto avvocato o del finto carabiniere, che si rivolge ad anziani e persone fragili per estorcere denaro, è arrivato anche a Monreale e nei paesi limitrofi. Si tratta di una truffa tanto odiosa quanto conosciuta, anche grazie alle campagne di informazione promosse dai Carabinieri di Monreale.

L’allarme proviene proprio dalla stazione monrealese: a Monreale e in alcune località dell’hinterland sarebbero in aumento i tentativi di raggiro ad opera di persone non del posto. È quanto fanno sapere i Carabinieri tramite i giornali locali, con l’obiettivo di informare quante più persone possibile che nessun militare si presenterà mai, né al telefono né presso le abitazioni, millantando un incidente stradale a carico di un congiunto per il quale sia necessario pagare una cauzione.

Si tratta di una tecnica datata, ma che non tutti ancora conoscono. Per questo, l’appello è di diffondere il più possibile la notizia, soprattutto tra i parenti più anziani.

I Carabinieri di Monreale lanciano quindi un preoccupante allarme sul crescente fenomeno delle truffe agli anziani, sempre più frequenti anche nel nostro territorio. Hanno inoltre intensificato i controlli e invitano la cittadinanza a non dare seguito a questi tentativi di truffa e a chiamare immediatamente le forze dell’ordine.”