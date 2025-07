Notte bianca Unesco, a Monreale Duomo e Chiostro dei Benedettini aperti fino a tarda notte

Al via, venerdì 4 luglio 2025, la “Notte bianca Unesco”, un’occasione speciale per celebrare il decimo anniversario del riconoscimento UNESCO di questo itinerario. I monumenti di Palermo, Monreale e Cefalù che aderiscono all’iniziativa saranno aperti dalle 20.00 alle 24.00, con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Sarà possibile visitare: il Palazzo Reale e la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Cataldo, la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (o della Martorana), il Ponte dell’Ammiraglio, le cattedrali e i chiostri di Monreale e Cefalù.

Una serata straordinaria, un viaggio nella bellezza. In occasione della Notte Bianca UNESCO, il Palazzo Reale e la Cappella Palatina aprono le porte in orario serale, unendosi agli altri luoghi simbolo dell’Itinerario Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale. Un’opportunità unica per scoprire, sotto una luce nuova, il patrimonio che l’UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio dell’umanità.

IL RICONOSCIMENTO UNESCO.

Dal 3 luglio 2015 il sito seriale «Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale» è

Patrimonio dell’umanità. L’assemblea annuale dell’UNESCO, riunitasi a Bonn, decise l’inserimento del sito nella World Heritage

List con questa motivazione: “l’insieme degli edifici costituenti l’itinerario arabo – normanno

rappresentano un eccezionale valore universale come esempio di convivenza e interazione tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea (sincretismo culturale). Tale fenomeno ha generato uno stile architettonico originale, in cui sono mirabilmente fusi elementi bizantini, islamici e romanici, capace di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso valore artistico

e straordinariamente unitarie”.

Gli elementi selezionati come “gruppo”, si basano sulle loro ottimo stato di conservazione (e questo è un caso eccezionale in cui gli edifici del periodo non si sono degradati al livello di archeologia) e sulle particolari variazioni dello stile “sincretico” che ciascuno di essi ha assunto. Infatti, benché ogni edificio è parte di un tutto organico, essi singolarmente assumono delle caratteristiche

uniche che, in ognuno dei casi, si coniugano in modi nuovi e diversi, ognuno riflettendosi autonomamente sulle tradizioni culturali di questo luogo, da quella islamica alla bizantina, la tradizione romana, e quella latina.

Il cuore dell’itinerario arabo-normanno sono il Palazzo Reale, monumento unico per la rappresentanza della ricchezza e del potere politico e culturale del regno normanno, e la sua Cappella Palatina, ‘la più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito

da mani d’artista’ (Guy de Maupassant).