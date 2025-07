Il PD Monreale elegge il suo segretario: è Raimondo Burgio

Il 3 luglio 2025 segna un momento significativo per la comunità politica di Monreale con l’elezione di Raimondo Burgio a Segretario del Circolo del Partito Democratico locale.

L’elezione è giunta al termine di un lungo percorso congressuale che ha portato al confronto e alla scelta tra ben tre candidati, ossia lo stesso Burgio, Silvio Russo e Giuseppe Magnolia.

Il ballottaggio del 3 Luglio, tra i primi due appena citati, ha visto prevalere proprio Burgio.

“Un risultato – dice in una nota il PD – che riflette non solo il suo impegno, ma anche l’efficacia ed effettività del confronto interno e degli irrinunciabili principi di libertà e democrazia che hanno orientato i 129 tesserati del Circolo di Monreale, anche tra straordinarie visioni all’interno dello stesso consesso politico”.

A suggellare questo nuovo incarico è arrivato, tra gli altri, l’augurio dell’On.le Teresa Piccione, recentemente eletta Segretaria provinciale del PD di Palermo, che ha sottolineato come “l’elezione di Raimondo rappresenti un segnale positivo di rinnovamento e di continuità per il partito”.

Raimondo Burgio porta con sé un bagaglio di esperienze che affondano le radici in una storia familiare di artigianato e cura del dettaglio: figlio di un ebanista, ha vissuto fin da giovane l’importanza della manualità e dell’attenzione all’estetica, valori che hanno formato il suo approccio al lavoro e alla vita che si è sviluppata anche in Veneto dove ha maturato oltre un decennio di esperienza nel marketing strategico e nella gestione commerciale. A Monreale, il nuovo segretario si pone l’obiettivo di coniugare in seno al Partito, radici culturali e l’indispensabile attitudine al dialogo.

Sarà necessaria, dunque e adesso, una fase di ascolto e coinvolgimento, elementi fondamentali per guidare un partito in un contesto locale complesso come quello di Monreale ove, da tempo, si è alla ricerca di un punto di equilibrio, idoneo a valorizzare rapidamente le diverse sensibilità interne e di concretizzare finalmente un progetto politico che risponda efficacemente a tutte le esigenze della comunità.