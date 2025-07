Il monrealese Marco Faraci, portiere campione d’Italia: premiato da Arcidiacono

**Testo corretto:**

Il giovane Marco Faraci, portiere dell’Oratorio San Vincenzo de’ Paoli, è stato premiato dal sindaco Alberto Arcidiacono.

L’atleta monrealese Marco Faraci si è distinto nelle finali nazionali di calcio di Cesenatico, dove l’Oratorio San Vincenzo de’ Paoli ha conquistato il titolo tra il 29 giugno e il 2 luglio. La sua prestazione è stata cruciale, specialmente nella finale contro la Polisportiva Oratorio Don Orione.

Dopo un primo tempo dominato dai compagni, che ha visto la squadra in vantaggio per 4-0, nella ripresa è stato proprio Marco Faraci a blindare il risultato. Questo riconoscimento da parte del sindaco Arcidiacono è un meritato tributo a Faraci, un talento che, con il suo impegno, ha portato in alto il nome di Monreale e della Sicilia nel panorama del calcio giovanile. Al conferimento del premio hanno preso parte, fra gli altri, l’assessore allo Sport Salvo Giangreco e il consigliere comunale Giovanni La Corte.