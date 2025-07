Monreale, donna investita in via Venero: condizioni delicate ma stabili

Monreale – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di G.Z., la donna di 42 anni investita ieri pomeriggio in via Venero a Monreale. Pur rimanendo in prognosi riservata e in condizioni delicate, la donna, fortunatamente, non ha riportato lesioni o emorragie cerebrali. Gli esami medici hanno evidenziato una frattura vertebrale, giudicata dai medici “molto delicata”, una frattura all’anca e la rottura di due denti.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio quando la donna è stata travolta da un’autovettura. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Ingrassia di Palermo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Monreale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica, coadiuvati dai Carabinieri. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità.