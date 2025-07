In arrivo la 1ª edizione del “Derby del cuore gialloverde”: le due realtà sportive pioppesi in campo per solidarietà!

Arriva la prima edizione del “Derby del cuore gialloverde”, la manifestazione sportiva organizzata da Pioppo Futsal e Real Pioppo per raccogliere fondi in favore dell’Associazione Civilia. Giorno 21 luglio le due squadre scenderanno in campo al Campo Conca d’oro di Monreale per qualcosa di più grande dello sport, scendono in campo per la solidarietà. Una partita speciale che vedrà protagonisti giocatori e dirigenti delle due squadre, uniti in un’unica squadra per sostenere chi ha più bisogno.

Con un piccolo contributo di €2 per l’ingresso, sarà possibile assistere alla gara e contribuire a una grande causa. L’intero ricavato infatti sarà devoluto all’ Associazione Civilia , associazione che promuove iniziative sociali, culturali ed educative, con un impegno concreto a favore di bambini, famiglie e del benessere della comunità. Serata all’insegna dello sport ma anche della buona musica con “Tony JD musica ed effetti speciali” ad animare gli spalti dell’impianto sportivo; presentatore e special guest dell’evento il grandissimo “Fabio THE VOICE”, frontman dei mitici “40 che ballano i 90”!