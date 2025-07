PD Monreale contro l’esternalizzazione del Centro Anziani: “Una scelta che non condividiamo”

Il Partito Democratico di Monreale esprime forte preoccupazione per la decisione dell’Amministrazione Comunale di esternalizzare la gestione del Centro Aggregativo per Anziani. “Apprendiamo con viva preoccupazione e con sincero rammarico questa scelta, che non possiamo condividere né sul piano politico né su quello umano”, dichiara il PD in una nota.

Il partito sottolinea l’importanza del Centro Anziani come “luogo di cittadinanza viva, un presidio di relazioni, solidarietà e dignità”, uno spazio fondamentale per la vita sociale della comunità. “È uno spazio dove chi ha dedicato una vita intera al lavoro e alla famiglia può continuare a sentirsi parte attiva della comunità”, ricorda il PD.

Esternalizzare la gestione, secondo il PD, significa “ridurre le persone a utenti, annullare percorsi di autogestione democratica, mortificare un’esperienza che funziona e sprecare denaro dei cittadini”, considerando anche l’investimento previsto di circa 70.000 euro.

Il PD propone invece di “valorizzare le risorse interne già presenti nella pianta organica del Comune”, mettendo il personale comunale a servizio del Comitato di Gestione eletto dai soci. “Crediamo che la strada giusta sia quella di creare un’alleanza virtuosa tra cittadinanza attiva e istituzione pubblica”.

Il partito si augura che l’Amministrazione riveda la sua decisione, ascoltando “le istanze degli anziani e riconoscendo nel Centro non un problema da delegare, ma un patrimonio civico da sostenere”. “La politica migliore”, conclude il PD, “è quella che custodisce ciò che funziona e rafforza ciò che unisce”.