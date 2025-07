Bollette Amap, il PD Monreale apre “sportello alternativo” per ricevere assistenza

Monreale – È partita ufficialmente la campagna di informazione promossa dal Circolo PD di Monreale per offrire supporto concreto ai cittadini colpiti dalle cosiddette “Bollette Pazze” inviate da AMAP. Un’iniziativa che punta a difendere i diritti degli utenti e a contrastare le ingiustizie derivanti da addebiti ritenuti insostenibili e fuori misura.

Raimondo Burgio durante una passeggiata lungo le vie della città ha incontrato molti cittadini che chiedono una mano. E dichiara che finalmente un partito si avvicina alla gente attivando un’azione collettiva per fermare il salasso piuttosto che fare finta di niente.

Insieme agli attivisti del PD hanno avviato una capillare attività di sensibilizzazione, distribuendo un volantino informativo che spiega, passo dopo passo, come agire per tutelarsi.

L’obiettivo è chiaro: aiutare i cittadini a non cadere di fronte a richieste di pagamento sproporzionate e a far valere le proprie ragioni, di fronte alla lentezza spaventosa di questa ammnistrazione.

“Il punto di forza dell’iniziativa – si legge in una nota – risiede nella possibilità, per chi aderisce all’azione promossa dal nuovo segretario del PD, di bloccare legalmente la richiesta di pagamento avviato da AMAP. In questo modo, i cittadini potranno sospendere ogni procedura di recupero crediti e pagare esclusivamente quanto effettivamente consumato, evitando così di subire ulteriori pressioni o sanzioni ingiustificate”.

Per ricevere assistenza e informazioni dettagliate, i cittadini possono recarsi presso la sede del Patronato di Via venero 67 nei seguenti orari:

Lunedì: 15:00 – 18:00

Martedì: 09:00 – 13:00

Mercoledì: 15:00 – 18:00

Venerdì: 09:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Non perdete questa occasione:

“Il Circolo PD invita tutti gli interessati a partecipare e a non esitare a chiedere supporto: non lasciamo che questa ingiustizia passi sotto silenzio. Insieme possiamo fermare il salasso delle bollette e garantire che venga pagato solo ciò che è giusto. Ed è la stessa cosa che vogliamo faccia questa amministrazione comunale senza perdere tempo”.