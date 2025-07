Bollette AMAP “pazze” a Monreale: entrare un obbligo, uscirne è impossibile

MONREALE – L’arrivo della prima bolletta AMAP ha agito come un detonatore, innescando a Monreale un’ondata di proteste la cui eco si è fatta sentire ben oltre i confini della cittadina normanna. Le cifre esorbitanti recapitate a migliaia di famiglie hanno trasformato un passaggio amministrativo in una crisi sociale. Ma per comprendere appieno la situazione, è necessario analizzare con lucidità le cause immediate della protesta, la cornice legale invalicabile in cui si inserisce e i precedenti giudiziari che, come macigni, sbarrano la strada a qualsiasi ipotesi di ritorno al passato.

La scintilla della protesta: anatomia di una bolletta “pazza”

La rabbia dei cittadini monrealesi non è nata da un generico aumento delle tariffe, ma da elementi specifici e tangibili all’interno delle prime fatture, che hanno dato la percezione di un salasso ingiustificato. I due principali imputati sono:

Il Deposito cauzionale: per ogni nuova utenza, AMAP ha richiesto, come da regolamento nazionale (ARERA), un deposito cauzionale. Si tratta di una somma a garanzia del contratto che, pur essendo destinata a essere restituita alla chiusura del rapporto, ha rappresentato una spesa imprevista e cospicua, caricata interamente sulla prima bolletta. I Consumi presunti: in assenza di una lettura sistematica e capillare di tutti i contatori al momento del passaggio, AMAP ha proceduto alla fatturazione basandosi su “consumi stimati”. Questo metodo, per sua natura impreciso, ha generato in molti casi addebiti sproporzionati rispetto ai consumi reali, specialmente per piccole utenze o abitazioni non occupate stabilmente.

Questa combinazione ha prodotto l’effetto esplosivo. Ma, come dimostra il caso di Carini, non si tratta di un’anomalia monrealese, bensì di un problema sistemico. Anche a Carini, il sindaco ha dovuto comunicare l’avvio della campagna di lettura dei contatori da parte di AMAP, sottolineando che solo una lettura effettiva può portare a bollette “a saldo” e che, in caso di impossibilità di accesso ai misuratori, si continuerà con le fatture “in acconto”. Ciò conferma che la transizione verso un gestore unico per decine di comuni è un’operazione logisticamente titanica, le cui difficoltà iniziali si scaricano, inevitabilmente, sugli utenti finali.

Il muro della Legge: perché l’Ato è un obbligo e non una scelta

Di fronte a questa situazione, il desiderio di “uscire dall’Ato” è una reazione istintiva e comprensibile. Tuttavia, si scontra con una realtà normativa inequivocabile. Il cuore della questione risiede nell’articolo 147, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente), che recita: “Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito”.

La parola chiave è “obbligatoriamente”. La legge impone la partecipazione per superare la frammentazione gestionale che per decenni ha caratterizzato il servizio idrico in Sicilia. L’obiettivo è creare un soggetto industriale unico (AMAP, in questo caso) con la forza economica e tecnica per affrontare gli investimenti milionari necessari a modernizzare infrastrutture colabrodo, come il noto e problematico acquedotto di Monreale. La gestione autonoma è stata la causa della sua attuale inefficienza; la legge la identifica ora come un ostacolo alla soluzione.

La lezione di Altofonte: il precedente che annulla ogni speranza di fuga

Se la norma non fosse sufficientemente chiara, la recente sentenza che ha visto il vicino Comune di Altofonte perdere il suo ricorso per mantenere la gestione autonoma agisce come un precedente tombale. Altofonte, forte della sua storia secolare legata alle sorgenti, ha tentato la via dell’eccezione, prevista dalla legge solo per i casi di comprovata “eccellenza” gestionale.

L’analisi del Tribunale Amministrativo è stata una demolizione sistematica di questa pretesa. I giudici hanno accertato, sulla base di dati tecnici inconfutabili, che Altofonte non solo non era un’eccellenza, ma una grave criticità:

Mancata tutela delle fonti: le sorgenti si trovavano in pieno agglomerato urbano, prive delle necessarie zone di tutela assoluta e di rispetto.

Inquinamento attivo: la quasi totalità dei reflui fognari veniva sversata senza alcun trattamento depurativo direttamente nel fiume Oreto.

Procedura d’infrazione europea: il Comune era ufficialmente sotto procedura d’infrazione da parte dell’UE proprio per il mancato trattamento delle acque reflue.

La conclusione dei giudici è un monito per tutti: la gestione autonoma è un’eccezione rigorosa e restrittiva, non una scappatoia. Se un Comune con le note criticità infrastrutturali di Monreale tentasse oggi la stessa strada, si troverebbe di fronte allo stesso, inevitabile, rigetto.

Dalla protesta alla proposta, l’unica via d’uscita è la vigilanza

Il quadro che emerge è complesso e per molti versi frustrante. Le bollette sono la manifestazione di una transizione caotica e dei costi necessari a sanare decenni di incuria. La legge e la giurisprudenza rendono l’uscita dall’Ato un’utopia.

L’unica, vera via d’uscita non è guardare indietro, ma avanti. L’energia della protesta deve trasformarsi in una vigilanza attiva e costante. I cittadini e le amministrazioni hanno il diritto e il dovere di esercitare un controllo ferreo sull’operato di AMAP, pretendendo:

Trasparenza e rapidità: campagne di lettura immediate per allineare le bollette ai consumi reali. Piani di investimento chiari: dimostrazioni concrete che gli aumenti tariffari e i depositi cauzionali si traducano in cantieri aperti e miglioramenti tangibili della rete. Efficienza del servizio: un netto miglioramento nella gestione delle perdite e nella qualità dell’acqua erogata.

La battaglia per l’acqua quindi non si vince più rivendicando un’autonomia legalmente impossibile (anche se le via della Legge sono infinite) ma esercitando un ruolo di controllo esigente e informato sul gestore unico. Sara questa la nuova frontiera dei diritti dei cittadini-utenti.