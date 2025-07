Prestigioso incarico per Salvo Lo Coco, eletto Presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo

Monreale – Salvo Lo Coco, affermato professionista di 55 anni con oltre tre decenni di esperienza nel settore dell’acconciatura, è stato eletto nuovo Presidente dell’Area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo. Monrealese, Lo Coco è una figura di spicco nel mondo dell’hairstyling, noto per la sua abilità e la sua lunga carriera costellata di successi.

L’assemblea elettiva ha affidato a Lo Coco la guida del comparto che rappresenta le imprese del benessere e dell’estetica. Ad affiancarlo in questo importante incarico sarà Tony Oneto, nominato Vice Presidente con delega specifica per il settore dei barbieri, e già Presidente della stessa area in passato.

Subito dopo la loro elezione, Lo Coco e Oneto hanno delineato le priorità che guideranno l’azione politico-sindacale per i prossimi quattro anni. Tra i punti cardine del loro programma vi è il rafforzamento del dialogo con le istituzioni pubbliche per contrastare efficacemente il crescente fenomeno dell’abusivismo nel settore. Altro tema centrale sarà la formazione e la qualificazione professionale, ritenute fondamentali per garantire standard elevati e competitività.

La nuova presidenza si impegnerà inoltre a promuovere regole certe e snelle per favorire il ricambio generazionale, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle botteghe storiche. Un ulteriore obiettivo programmatico consiste nell’accompagnare verso la legalità tutti quei professionisti che intendono regolarizzare la propria posizione, anche attraverso lo strumento della “prova d’arte”.

A completare il quadro della nuova governance, è stata eletta anche la presidenza, composta da Maurizio Catuogno, Pietro Calì, Luca Dammone, Cristina Bramonte, Fabio Scalici, Marco Tarantino, Fabrizio Di Gaci, Filippo Finocchio e Rosario Reda.

All’assemblea hanno partecipato figure di rilievo di Confesercenti, tra cui la Presidente di Confesercenti Palermo, Francesca Costa, il direttore Salvo Basile e il Presidente Regionale dell’Area Immagine e Benessere, Nunzio Reina, a testimonianza dell’importanza di questo rinnovo cariche per l’associazione.