San Martino in festa: al via le celebrazioni per San Benedetto

Prosegue a pieno ritmo il cartellone eventi dell’Estate Monrealese promosso dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale. San Martino delle Scale si prepara a vivere tre giorni di festa, tradizione e spettacolo in occasione delle celebrazioni in onore di San Benedetto, dal 18 al 20 luglio. L’evento, molto atteso dalla comunità, sarà un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera unica del borgo, tra processioni, luminarie, folklore e i tradizionali fuochi d’artificio. E’ prevista la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono che aprirà ufficialmente i festeggiamenti insieme alle altre autorità civili, religiose e militari.

Venerdì 18 alle ore 21.00 nella splendida cornice dell’Abbazia di San Martino delle Scale e’ prevista l’inaugurazione del XXXVIII Festival Organistico per gli appassionati della musica classica. Il Concerto Inaugurale del Tributo a Bossi e Haydn rappresenta un evento di spicco che vedrà l’organista Andrea Macinanti esibirsi con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo, diretta da Antonio Rotolo.

La prima parte del programma sarà un omaggio a Marco Enrico Bossi in occasione del centenario della sua morte. Verrà eseguito il suo Concerto op. 100 per Organo ed Orchestra. Bossi è stato una figura fondamentale per il rinnovamento della musica organistica italiana, allontanandola dall’influenza teatrale che aveva pervaso anche la musica sacra.

Nella seconda parte del concerto, l’orchestra, sotto la direzione di Greta Gentile, proporrà la Trauersynfonie (Sinfonia n. 44) in mi min. di Joseph Haydn.