Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale

Da domani sera e per altre date l’Abbazzia di San Martino delle Scale sarà immersa nella fantastica atmosfera della musica classica con il 38° Festival Organistico. La manifestazione è organizzata dal Monastero dei Benedettini di S. Martino delle Scale, che si avvalgono del maestro organista Giovan Battista Vaglica che ne è anche il Direttore Artistico. Il concerto inaugurale del XXXVIII^ Festival Organistico vede protagonista l’organista Andrea Macinanti con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo, diretta da Antonio Rotolo. Il programma prevede nella prima parte l’esecuzione del Concerto di Marco Enrico Bossi op. 100 per Organo ed Orchestra, per la ricorrenza del centenario della morte dell’Organista-Compositore italiano, morto di ritorno da una tournée di concerti in America. E’ il primo tributo ad uno dei più rappresentativi Autori ceciliani italiano, che tanto ha dato alla cultura organistica in termini di rinnovamento, e di allontanamento dalla predominante cultura del Teatro, che aveva invaso anche le Chiese cattoliche. Con il Concerto di Bossi sarà proposta la Trauersynfonie (Sinfonia n.44) in mi min. di J.Haydn, diretta da Greta Gentile.