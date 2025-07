Pioppo in festa per Sant’Anna: sei giorni di tradizione, fede e spettacolo

Dal 22 al 27 luglio, Pioppo si anima per celebrare la tradizionale Festa di Sant’Anna, un appuntamento imperdibile che unisce fede, tradizione e divertimento. La manifestazione, inserita nel calendario dell’Estate Monrealese del Comune di Monreale, promette sei giorni ricchi di eventi per tutte le età, immersi in un territorio unico.

Pioppo è circondata da alcuni dei boschi più belli della provincia di Palermo, che rendono il suo vasto territorio uno dei polmoni verdi dell’hinterland e offrono uno scenario naturale di straordinaria bellezza per le celebrazioni.

I festeggiamenti culmineranno nella suggestiva processione in onore di Sant’Anna, accompagnata da giochi di luminarie che illumineranno a festa le vie del paese. Non mancheranno momenti dedicati al folklore locale, con spettacoli che rievocheranno le tradizioni più autentiche del territorio.

Ogni sera, inoltre, il cielo di Pioppo si accenderà di spettacoli pirotecnici, regalando uno scenario mozzafiato per concludere le giornate di festa. Saranno presenti anche giochi e intrattenimenti pensati per divertire grandi e piccini.

Alla manifestazione prenderanno parte il Sindaco Alberto Arcidiacono, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e le autorità civili, religiose e militari, a sottolineare l’importanza dell’evento per l’intera comunità.