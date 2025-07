Aggressione a Palermo, Arcidiacono: «Piena solidarietà all’assessore Ferrandelli»

“A nome mio personale, della Giunta e dell’intera amministrazione desidero esprimere la più profonda solidarietà e vicinanza all’assessore Fabrizio Ferrandelli per l’aggressione subita in via Alloro a Palermo”, lo dice in una nota il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono esprimendo solidarietà all’assessore di Palermo Fabrizio Ferrandelli, vittima di una aggressione mentre difendeva un commerciante.

“Apprendo con sgomento quanto accaduto – dichiara Arcidiacono – ma al contempo ammiriamo il coraggio dell’assessore Ferrandelli nell’intervenire per difendere un giovane imprenditore che si guadagna onestamente da vivere. La sua disponibilità dimostra la responsabilità e l’impegno da parte degli amministratori. È importante che le istituzioni unanimemente lavorino per garantire sicurezza ai cittadini.”