Monreale, 2,5 milioni per riasfaltare le vie Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata

Monreale – La giunta comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha dato il via libera alla delibera che darà il via ai lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza delle vie Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata. L’intervento, del valore di 2,5 milioni di euro provenienti dai fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), mira a migliorare significativamente la sicurezza stradale e la qualità della vita per i numerosi residenti delle periferie di Monreale che quotidianamente fruiscono di queste due importanti arterie.

Le due strade saranno oggetto di una riasfaltatura completa, che eliminerà i dissesti e le problematiche attuali, garantendo una maggiore fluidità e sicurezza per la circolazione veicolare.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale, nonché deputato regionale, Marco Intravaia, hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione di questa delibera. “La nostra amministrazione – hanno dichiarato congiuntamente – non si occupa solo del centro storico, ma ha sempre mostrato grande attenzione per le frazioni e le periferie, programmando interventi e opere che migliorassero la qualità della vita dei residenti. In questo caso le risorse del FSC andranno a beneficio della sicurezza nella viabilità di due importanti vie di collegamento”.

“Questo intervento rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno dell’amministrazione Arcidiacono per la riqualificazione del territorio e per garantire pari opportunità di sicurezza e accessibilità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica all’interno del comune. Il finanziamento è stato concesso per volontà della Regione siciliana”.