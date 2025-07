Dopo 35 anni di servizio presso l’ufficio tecnico, Maurizio Busacca va in pensione. Il saluto del sindaco Arcidiacono e dell’amministrazione

Monreale, Maurizio Busacca va in pensione dopo 35 anni di servizio all’ufficio tecnico

Monreale – Dopo 35 anni di dedizione e servizio, Maurizio Busacca va in pensione. La cerimonia di saluto si è svolta oggi alla presenza dell’amministrazione e dei numerosi colleghi che hanno condiviso con lui anni di lavoro e impegno.

È stato un momento di emozione e gratitudine, che ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, del Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia, degli assessori e di diversi dirigenti dell’ente. Un saluto significativo è stato portato anche dal Segretario Generale, Giovanni Impastato, a testimonianza del profondo legame che Busacca ha saputo costruire con l’intera struttura comunale.

Nel corso del suo intervento, Maurizio Busacca ha espresso parole cariche di affetto e speranza: “Non è un addio, ma un arrivederci”, ha affermato, visibilmente emozionato. Ha poi rievocato i suoi esordi, un ricordo ancora vivo di quando, nel 1988, fu accolto dall’ex sindaco Enzo Giangreco, che gli affidò l’ufficio tecnico.

“Maurizio Busacca lascia un segno indelebile nell’amministrazione”, ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono, “avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla gestione del territorio attraverso il suo lavoro nell’ufficio tecnico. La sua professionalità e la sua umanità sono state determinanti”.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche dal presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.

A concludere gli interventi, Maurizio Busacca ha aggiunto: “Porterò con me un bagaglio di esperienze bellissime di questi anni trascorsi al Comune di Monreale. Mi dispiace lasciare i colleghi in un periodo di crescita professionale, con la definizione di grandi opere pubbliche e l’apertura di tanti cantieri. L’attuale amministrazione è molto attiva e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono certo, comunque, che la squadra, arricchita da tante nuove professionalità, sarà in grado di raggiungere grandi risultati”.