A Monreale solidarietà, sport e musica: al Conca D’Oro il Derby del Cuore

Monreale, 21 luglio 2025 – Monreale si prepara a vivere una serata all’insegna della solidarietà con la prima edizione del “Derby del Cuore Gialloverde”. Le due realtà sportive gialloverdi di Pioppo, Pioppo Futsal e Real Pioppo, scenderanno in campo stasera, lunedì 21 luglio 2025, per un obiettivo comune: sostenere chi ha più bisogno.

Il Campo Conca d’Oro di Monreale sarà il palcoscenico di questa partita speciale, con fischio d’inizio alle ore 20:30. Giocatori e dirigenti delle due squadre si uniranno in un’unica formazione per una causa nobile.

Con un piccolo contributo di 2 euro per l’ingresso, i partecipanti potranno assistere alla gara e, allo stesso tempo, contribuire a una grande iniziativa benefica: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Civilia. Questa associazione si impegna attivamente nella promozione di iniziative sociali, culturali ed educative, con un focus concreto sul supporto a bambini, famiglie e sul benessere generale della comunità.

La serata non sarà solo sport: a fare da presentatore d’eccezione sarà il grandissimo Fabio T. – THE VOICE, frontman dei mitici “40 che… ballano i 90”, che garantirà intrattenimento e allegria. La musica sarà protagonista anche grazie a Tony JD Musica ed Effetti Speciali, che animerà l’evento.

L’assessore allo sport Salvo Giangreco ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno abbracciato questa causa e contribuito alla realizzazione dell’evento. “Un grazie di cuore -ha dichiarato Giangreco-va anche al Comitato Pioppo Comune e all’Evergreen Associazione Protezione Civile, realtà pi “pi” ponesi che hanno accolto l’invito con grandissimo entusiasmo, dimostrando il loro attaccamento al territorio”,

L’appuntamento è inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna 2025 – Pioppo, patrocinato dal Comune di Monreale.