A Pioppo sorgerà un parcheggio per il Palazzetto e la scuola, Lo Coco: “Battaglia vinta dopo 15 anni”

MONREALE – La Giunta comunale monrealese ha approvato all’unanimità la delibera che dà il via libera all’acquisto di lotti di terreno adiacenti alla scuola “Margherita di Navarra” a Pioppo. L’atto di indirizzo riguarda l’acquisizione delle particelle su richiesta del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale.

La richiesta ufficiale era arrivata lo scorso giugno con una nota del dirigente scolastico che aveva sottolineato la necessità di ampliare gli spazi per consentire lo svolgimento di attività didattiche all’aperto, migliorare la sicurezza e la viabilità durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni, oltre a sviluppare progetti educativi interdisciplinari.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Giuseppe Lo Coco, che ha rivendicato il risultato come frutto di una battaglia personale durata quindici anni. “Da 15 anni che lavoro per dare la possibilità di avere un posteggio per i cittadini e per il palazzetto e la scuola. Un parcheggio darebbe l’idoneità a giocare”, ha dichiarato Lo Coco, riferendosi anche alla disponibilità di 2, 2 milioni di euro per il progetto.

“Un atto della giunta che è un traguardo di Lo Coco da 15 anni che ci lavoro, da Gullo a Di Matteo a Capizzi. Finalmente la buona notizia dopo 15 anni che mi batto come un leone per un posteggio di pubblica utilità”, ha aggiunto il consigliere, ringraziando il sindaco Arcidiacono e il presidente del consiglio Intravaia per il sostegno ricevuto. “Finalmente una vittoria per un parcheggio che va sul piano viario e ci aiuta moltissimo”, ha concluso Lo Coco, sottolineando l’importanza dell’intervento per la viabilità della zona.