Grandissimo successo per la 1ª edizione del “Derby del cuore gialloverde”

Ieri sera presso il Campo Conca d’oro di Monreale si è svolta la 1ª edizione del “Derby del cuore gialloverde”, manifestazione sportiva voluta fortemente dalle dure squadre Pioppesi, il Real Pioppo e il Pioppo Futsal, che sono scese sul rettangolo di gioco per raccogliere fondi in favore dell’Associazione CIVILIA. I protagonisti che hanno animato la serata in campo sono stati i giocatori e i dirigenti delle due squadre, uniti per sostenere chi ha più bisogno.

Tanto spettacolo in campo, ma anche sugli spalti dell’impianto sportivo con tantissime persone presenti per dare il proprio contributo ad una nobile causa. La serata inizia alla grande con Fabio T. “The voice”, frontman dei mitici “40 che… ballano i 90”, che ha presentato e animato la serata facendo divertire i presenti al Conca D’oro. Serata all’insegna dello sport ma anche della buona musica con “Tony JD” alla console con musica ed effetti speciali. Durante la serata sono stati raccolti più di €750 che serviranno all’Associazione CIVILIA per promuovere iniziative sociali, culturali ed educative, con un impegno concreto a favore di bambini, famiglie e del benessere della comunità. Prima dell’inizio del match il ricordo emozionante di Andrea, Massimo e Salvo con le due squadre che hanno omaggiato i tre angeli con un mazzo di fiori sotto il murale realizzato in loro ricordo.